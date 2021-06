Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le remplaçant de Kylian Mbappé est trouvé !

Publié le 19 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Kylian Mbappé pourrait donc faire ses valises. Mais pour le remplacer, le PSG aurait une occasion en or à saisir.

Pleinement concentré sur l’équipe de France et l’Euro, Kylian Mbappé a relégué les questions sur son avenir au PSG au second plan. Il n’empêche que les questions sont nombreuses et chacun cherche à savoir ce que va faire le joueur de Mauricio Pochettino. Tandis que Leonardo tente de le prolonger, Mbappé semble lui plus enclin à faire ses valises, étant attendu au Real Madrid. Le PSG, se séparer du Français serait une énorme perte, mais sa succession pourrait être également incroyable.

Kane pour oublier Mbappé ?