Mercato - PSG : Le Qatar vise déjà un gros transfert !

Axel Cornic

On n’a toujours pas vu Nuno Mendes jouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain, cette saison. Le latéral gauche portugais est aux prises avec un problème musculaire depuis avril 2023 et si un possible retour est évoqué pour le mois de mars prochain, au sein du club parisien on semble déjà avoir une piste stellaire pour régler le problème.

Au cours de l’été 2023, un virage assez évident a été fait par le PSG, avec l’objectif de multiplier les internationaux français ou ceux à en devenir. Cela a été le cas avec Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola et ça devrait bien continuer lors du mercato estival 2024.

Un deuxième Hernandez au PSG ?

La presse italienne parle en effet depuis plusieurs mois déjà d’un intérêt du PSG pour Theo Hernandez, frère de Lucas et membre de l’équipe de France de Didier Deschamps. Après avoir fait ses classes notamment à l’Atlético de Madrid et au Real Madrid, il a totalement explosé à l’AC Milan, où il a gagné un Scudetto en 2022.

Milan pas certain de pourvoir le garder