Mercato : Les frères Mbappé plus seuls au PSG ?

Star de l’équipe, Kylian Mbappé a la chance de pouvoir évoluer aux côtés de son jeune frère Ethan Mbappé, qui commence à se faire une petite place en équipe première du Paris Saint-Germain. Mais une autre fratrie pourrait marquer l’avenir proche du club de la capitale, avec Luis Campos qui aurait une idée assez intéressante pour l’été 2024.

Arrivé en même temps que son frère en 2017, Ethan Mbappé a fait toutes ses classes au PSG et cette saison, il commence à faire son trou en équipe première. Une belle histoire de famille, qui selon plusieurs sources pourrait bien influencer l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin prochain.

Theo pourrait retrouver Lucas

Les Mbappé pourraient toutefois voir une autre fratrie se créer au PSG dans les prochains mois, avec Theo et Lucas Hernandez. Alors que ce dernier est arrivé en provenance du Bayern Munich lors du dernier mercato estival, son latéral gauche de frère pourrait bien être le suivant, même s’il sera compliqué de l’arracher à l’AC Milan.

Le PSG prêt à tenter le coup