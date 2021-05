Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut y croire pour ce transfert légendaire !

Publié le 3 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Annoncé comme potentiel successeur de Kylian Mbappé au PSG, Mohamed Salah n'a pas fermé la porte à un départ de Liverpool.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail ce qui jette un froid sur son avenir. Et pour cause, s'il ne prolonge pas, un départ sera inévitable cet été. En effet, si l'attaquant français n'étend pas son contrat, un départ libre dans un an deviendrait une menace trop grande. Par conséquent, cette situation pousse le PSG à anticiper un éventuel départ de son Champion du monde.

Salah laisse planer le doute sur son avenir