Mercato - PSG : Le Qatar perpétue une triste tradition

Au fil des saisons, le PSG version QSI a pris de grosses décisions au sujet des avenirs de leurs tauliers. De Marco Verratti à Angel Di Maria en passant par Thiago Silva ou encore Blaise Matuidi, tous ont été quelque peu déçus de la gestion de leur situation contractuelle sur la fin de l’aventure au Paris Saint-Germain.

À l’été 2011, le Paris Saint-Germain passait sous pavillon qatari et Nasser Al-Khelaïfi devenait le président du PSG. Un statut qu’il occupe toujours. En plus d’une décennie à Paris, le boss du club de la capitale a vu plusieurs stars débarquer, obtenir le statut d’icône voire de légende. Mais elles n’ont pas toutes eu ce qu’elles désiraient : une prolongation de contrat ou bien des adieux en bonne et due forme.

Le PSG a refusé d’exaucer le souhait de Di Maria : «rester un an de plus»

Cela a été notamment le cas pour Angel Di Maria. Par le biais d’une longue entrevue accordée à France Football à Lisbonne, le meilleur passeur de l’histoire du PSG n’a pas été prolongé à l’été 2022 alors que c’était à l’époque la volonté qui l’animait. « Oui, mon idée était de rester un an de plus. Cela m'aurait plu, mais le club en a décidé autrement. Ils ont souhaité que je parte, probablement parce qu'ils voulaient faire venir d'autres joueurs. Je l'ai compris, même si cela n'a pas été facile après tant d'années passées là-bas. Le football est comme ça. La saison qui a suivi n'a pas été évidente pour Paris et, avec le temps, j'ai fini par admettre que j'étais parti au bon moment ». Au final, Angel Di Maria aura passé sept ans au Paris Saint-Germain, une ville avec laquelle il est lié à vie selon ses propos et notamment en raison de la naissance de sa deuxième fille Pia qui a vu le jour en 2017.

Marco «Le Petit Hibou» Verratti recalé par le PSG

Marco Verratti a tout connu au PSG. Le premier titre de champion de France de l’ère QSI en 2012/2013, les folles nuits de Ligue des champions, mais aussi la remontada du 8 mars 2017 contre le FC Barcelone (6-1). La finale perdue de la Ligue des champions en 2020 contre le Bayern Munich (1-0) ainsi que les sifflets et les acclamations des supporters. Pour autant, Marco Verratti était prêt à continuer lorsque le PSG a décidé de le mettre à la porte lors du mercato estival de 2023. « Il y a toujours des périodes où ça arrive. Quand j'ai repris la saison, on m'a dit que je n'étais pas dans les plans. J'en ai tiré les conséquences. Je suis comme ça. Le PSG m'a donné tout ce dont je pouvais rêver. Le foot est toujours resté un jeu pour moi, or le club m'a offert la possibilité de vivre au plus haut niveau quelque chose que j'aurais fait avec mes potes... C'est pour ça que je serai toujours reconnaissant et que je ne ferai jamais un problème contre le club. Dans le foot, les choses évoluent. J'ai joué là onze ans, peut-être veulent-ils faire autre chose. Le plus important est qu'on se quitte en bons termes. ».

En interview pour L’Équipe en octobre dernier, Verratti a renouvelé son amour envers le PSG. « Tu ne fais pas onze ans dans une équipe si tu n'es pas amoureux. J'ai eu beaucoup de propositions au fil des ans et même si j'ai pu réfléchir, ma priorité a toujours été de rester ici ».

Le PSG lui a manqué de respect selon Thiago Silva

Thiago Silva, contrairement à Edinson Cavani, a tout de même participé au Final 8 en août 2020 quand bien même son contrat avec le PSG était arrivé à expiration le 30 juin de la même année. Et alors qu’il venait de perdre la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Silva a appris sur le chemin du retour que Chelsea allait le recruter en tant qu’agent libre parce que le PSG ne lui avait pas proposé un nouveau contrat dans les temps. Pour ESPN, Thiago Silva se livrait en août 2021 sur cet épisode qui aurait dû être mieux géré à ses yeux. « Je n'ai rien contre Sergio Ramos, mais lorsqu'on lui a proposé de signer un contrat de deux ans, il avait le même âge que moi l'an dernier. Donc cela m'a rendu triste ». Émotionnellement touché par le feuilleton de son départ du PSG et a d’ailleurs lâché une punchline par la suite.

« Je n'ai encore parlé de cela avec personne, mais ça m'a rendu vraiment triste. C'est comme si je n'avais jamais rien fait pour le club. "Thiago, voici le minimum: il y a cinq euros pour toi par mois. Tu acceptes?" Je n'ai même pas eu ça ». Une année après sa nouvelle vie à Chelsea, Thiago Silva ne semblait toujours pas avoir digéré cet été 2020. « Bien qu'il y avait déjà la pandémie, je crois que quelque chose aurait pu être organisé (pour son départ). Parce qu'il ne s'agissait pas de huit jours, ni de huit mois, mais de huit années avec de nombreuses victoires et beaucoup de travail pour mettre Paris au niveau où il est aujourd'hui. Bien sûr je n'étais pas seul, mais ma contribution a été grande ».

Blaise Matuidi ne se sentait plus voulu au PSG

Arrivé au lancement du projet QSI à l’été 2011 en provenance de l’ASSE, Blaise Matuidi y est resté jusqu’en 2017, moment où il est parti libre pour la Juventus. Deux ans après son départ, le champion du monde tricolore se livrait pour RMC Sport dans l’émission Comme Jamais sur sa décision de quitter le PSG. « Je ne dirais pas qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte parce qu'on m'a dit que je pouvais rester, si je voulais. J’avais le choix. Si je voulais rester je serais resté. Je n'ai pas senti l'envie du club, ou du moins de certaines personnes, de forcément me garder. Si on veut vraiment te garder, on te garde ».

