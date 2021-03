Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar et Leonardo vont boucler un énorme coup !

Publié le 20 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé sont les dossiers prioritaires du moment pour Leonardo et les hautes instances du PSG depuis Doha, l’une des deux stars est proche de fixer son avenir dans la capitale.

Le 25 février dernier, sur les ondes de Radio France Bleu , Leonardo confirmait la tendance d’une issue positive quant à la prolongation de contrat de Neymar, même si le directeur sportif du PSG préférait se montrer très prudent : « Avec Neymar on parle aussi et je pense que c'est en bonne voie. Mais c'est normal, un contrat à la fin, il n'est décidé seulement après sa signature et ce n'est pas encore le cas », confiait Leonardo. Et finalement, l’opération Neymar devrait bientôt être officialisée par le PSG…

C’est bientôt réglé pour Neymar

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité vendredi, les deux parties sont de plus en plus proches d’un accord total, et Neymar va donc prochainement prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG. Une belle victoire pour Leonardo, mais également pour les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, qui font de ce dossier une priorité au même titre que Kylian Mbappé. Reste à savoir si l’attaquant français suivra le pas après Neymar…