Mercato - OM : Longoria ne lèvera pas l’option d’achat pour Milik ?

Publié le 19 mars 2021 à 22h15 par La rédaction

Prêté par Naples, Arkadiusz Milik s’est exprimé sur son avenir dans les colonnes de l’Equipe. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé à l’Equipe, Arkadiusz Milik s’est exprimé sur ses projets pour l’avenir : « Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Pour l'instant, je veux me montrer ici, et je veux qu'on se souvienne de moi à Marseille. Je veux que les supporters se souviennent de mon nom, comme d'un « grand attaquant ». Cette déclaration a fait du bruit en Italie, où l’on a interprété cela comme un mouvement à venir au prochain mercato estival. Que faut-il en penser ?

Milik a-t-il intégré que l’OM ne pouvait pas l’acheter ?

Très clairement, la réponse de Milik n’a rien d’anodin. Elle témoigne en effet qu’en l’état, le buteur polonais ne se voit pas signer un bail de longue durée à l’OM. Il n’est pas impossible que cela soit lié à un accord tacite entre lui et le club phocéen, ce dernier lui offrant la possibilité de se relancer pendant son prêt avant de signer ailleurs, l'OM n’ayant pas en l’état les moyens financiers de payer l’option d’achat de 18 millions d’euros.