Mercato - PSG : Lionel Messi a déjà choisi son prochain club !

Publié le 27 février 2022 à 18h15 par D.M.

Arrivé durant l'été 2021 à Paris, Lionel Messi rêverait d'évoluer en MLS. L'Inter Miami est prêt à l'accueillir à la fin de son passage au PSG.

Lionel Messi monte en puissance au PSG. En difficulté ces derniers mois dans la capitale, l’ancien maître à jouer du FC Barcelone a rendu une bonne copie face à l’ASSE ce samedi (3-1). De bonne augure avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Mais ces dernières heures, Lionel Messi a aussi été au centre de l’actualité en raison de son envie d’évoluer en MLS et notamment à l’Inter Miami. « Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste. C’est une possibilité » a confié le co-propriétaire de la formation américaine, Jorge Mas.

« Messi ? Son intention est de jouer en Floride »