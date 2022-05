Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de Mbappé pour sa grande annonce !

Publié le 17 mai 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que que Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ du PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. L'annonce semble imminente, mais il existe encore des doutes sur le timing et sur la façon dont l'attaquant français va officialiser son choix que tout le monde du football attend avec impatience.

Cette fois-ci, le dénouement est imminent. Dimanche, à l'occasion de la cérémonie de remise de Trophées UNFP, durant laquelle il a été élu meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé en a profité pour faire une mise au point sur son avenir, assurant que sa décision était quasiment prise. « Où je jouerai la saison ? J’ai fait une erreur il y a 3 saison en m’accaparant la cérémonie. Ce n’est pas le moment adéquat. Je vais rester dans l’esprit de remercier tout le monde. Ça a été une belle saison. On saura quand ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment », a lancé l'attaquant du PSG. Par conséquent, tout le monde attend désormais de savoir quel est le choix de Kylian Mbappé. Mais l'attente ne devrait plus être longue. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », ajoutait l'international français qui donnera donc sa réponse avant le 28 mai, date du rassemblement de l'équipe de France. Et la stratégie semble se mettre en place.

Mbappé va annoncer son départ, le Real attendra pour l'officialisation