Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fait une dernière demande à Kylian Mbappé !

Publié le 17 mai 2022 à 12h45 par Arthur Montagne

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé semble avoir décidé de rejoindre le Real Madrid. Le club merengue espère désormais que l'attaquant du PSG fera rapidement sa propre annonce.

Depuis de très nombreux mois désormais, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, l'été dernier, l'attaquant français avait réclamé son départ afin de s'engager avec le Real Madrid. Mais le PSG s'est opposé à toutes les offres madrilènes allant pourtant jusqu'à 180M€, un montant énorme pour un joueur qui n'avait alors plus qu'un an de contrat. Et justement, ce bail arrive à son terme le 30 juin ce qui offre la possibilité à Kylian Mbappé d'être libre de son choix. Et visiblement, son envie n'a pas changé puisque il semble proche de s'engager avec le Real Madrid.

Le Real veut que Mbappé prenne les devants