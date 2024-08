Mercato - PSG : Le nouveau Zaïre-Emery va quitter Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant de nombreuses années que le PSG est rongé par un mal qu’il n’arrive pas à endiguer : l’exode de ses talents. La liste est déjà longue et elle va encore s’allonger. En effet, il a été révélé que Joane Gadou va à son tour faire ses valises. A 17 ans, le défenseur central va quitter le PSG, où on lui prédisait un bel avenir. On le comparait même à un certain Warren Zaïre-Emery.

Kingsley Coman, Mike Maignan, Christopher Nkunku, Moussa Diaby… On peut encore en citer beaucoup, mais le PSG en a perdu de talents, qui ont préféré exploser ailleurs plutôt qu’avec le club de la capitale. Si Paris fait tout pour retenir ses phénomènes, cela ne fonctionne pas tout le temps. Un départ retentissant va notamment prochainement avoir lieu puisqu’il a été révélé que Joane Gadou va à son tour tenter sa chance loin du PSG. A 17 ans, il était pourtant l’un des grands espoirs du centre de formation du club de la capitale. La perte s’annonce donc grande avec ce départ de Gadou.

« Il peut peut-être avoir une trajectoire comme Warren »

Si Joane Gadou n’était pas encore connu du grand public, son talent et ses performances au PSG parlaient déjà pour lui. C’est un véritable crack qui va partir. Pour le podcast L’avenir leur appartient, Yohan Cabaye, directeur adjoint du centre de formation du PSG, faisait notamment le parallèle avec un certain Warren Zaïre-Emery : « Si on parle de projection, c’est toujours de donner une limite. Mais le potentiel, il peut aller très loin. Je pense très honnêtement, c’est moi et mon avis, il peut peut-être avoir une trajectoire comme Warren (Zaire-Emery). Dire ça c’est une chose, est-ce que ça va se passer, ça en est une autre. Il y a la vérité du terrain et aujourd’hui, l’avenir, personne ne le connait ».

« C’est pour moi une force de la nature »

Ayant connu Joane Gadou en équipe de France U18, Jean-Luc Vannuci n’avait lui pas hésité à le comparer à William Saliba : « Je peux vous le comparer, pour moi, il ressemble beaucoup dans les aptitudes à un William Saliba. Je l’avais découvert avec les 18 ans lors de la première sélection. Joane développe athlétiquement une force incroyable. Sa grosse force, il aime le duel, les un contre un. Dans le football moderne, ça devient de plus en plus important. C’est pour moi une force de la nature. Ça c’est l’aspect physique ».