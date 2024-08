Mercato - PSG : Le «nouveau Van Dijk» arrive à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts défensifs cet été, le PSG serait sur le point d’enrôler Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort pour environ 45M€, bonus compris. Un joueur méconnu du grand public, mais présenté comme un joueur qui ressemble à Virgil Van Dijk selon Joachim Vercaigne, le responsable du recrutement du Royal Antwerp.

Compte tenu de la grave blessure de Lucas Hernandez ainsi que l'incertitude concernant l'état de forme de Presnel Kimpembe, le PSG était à la recherche d'un nouveau défenseur central gaucher. C'est ainsi que les Parisiens seraient proches de recruter Willian Pacho qui devrait débarquer à Paris pour environ 45M€, bonus compris. Et d'après Joachim Vercaigne, le responsable du recrutement du Royal Antwerp qui avait recruté Willian Pacho en provenance du club équatorien d'Independiente en 2022, c'est un très joli coup pour le PSG.

« C’est un super mec et c’est bien que les gens le sachent. Après ces premiers mois, par rapport à ce qu’on avait vu de son adaptation, on lui a dit qu’il serait titulaire avec Toby Alderweireld. Il pouvait s’améliorer dans la construction mais il n’a jamais fait d’erreurs. Sa qualité principale, c’est qu’il s’adapte et apprend vite. Chez nous, il a été capable de faire ce que demande le coach rapidement. Et en plus il a un très bon physique, il a enchaîné les matchs et n’en a quasiment jamais manqué », assure-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE.

Relancé au sujet des qualités de Willian Pacho, Joachim Vercaigne n’hésite pas à le comparer à Virgil Van Dijk, rien que ça : « Au duel, il a des qualités similaires à celle de Virgil van Dijk ou de Presnel Kimpembe à son prime. Quand il faut attendre ou avancer pour défendre, il fait les bons choix. C’est un défenseur stable, qui reste debout et qui est difficile à éliminer ».