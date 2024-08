Mercato : C’est très chaud, le PSG lance un bras de fer à l’étranger

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, tout le monde pensait que le Paris Saint-Germain allait faire une razzia sur le mercato. Mais le club parisien ne vient que d’annoncer sa deuxième recrue de l’été avec João Neves et pour le moment, l’attaque ne devrait visiblement pas connaitre de nouvelles arrivées.

C’est un été assez calme que nous offre le PSG, contrairement à ce qu’on attendait. Il a fallu attendre plus d’un mois et demi après l’arrivée du gardien russe Matvey Safonov, pour voir une deuxième recrue débarquer avec João Neves, arrivé en provenance de Benfica pour un total de 70M€. Et ça commence à peine à s’animer, puisqu’en défense on annonce le transfert imminent de Willian Pacho de l’Eintracht Francfort.

Osimhen pas dans les plans du PSG

Mais qu’en est-il de l’attaque, qui a tout de même perdu une énorme pièce avec Kylian Mbappé ? Depuis la sortie des premières indiscrétions autour de l’avenir du Français, un nom est cité pour le remplacer : celui de Victor Osimhen. Sauf que nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Nigérian n’est actuellement pas un objectif pour le PSG, qui ne négocie pas avec son club du Napoli.

Il bloque tout au Napoli

La situation d’Osimhen est ainsi devenue une véritable anomalie, puisqu’un joueur de son talent devrait normalement faire saliver n’importe quel club au monde. Sa clause de départ à 130M€ semble déjà avoir refroidi un grand nombre de potentiels prétendants, mais c’est surtout l’inflexibilité du Napoli qui dérange, avec le refus de descendre en dessous de la barre des 100M€ pour trouver une solution.

Pas d’entrainement ?

Ces derniers jours, les médias italiens évoquent des tensions de plus en plus nombreuses, avec l’attaquant de 25 ans qui semble même avoir été lâché par son propre club ! Sky et TMW nous apprennent ce mardi que Victor Osimhen ne se serait toujours pas entrainé avec le reste du groupe. Il n’aurait d’ailleurs même pas été aperçu lors des dernières séances, tout comme les autres joueurs poussés sur le départ en ce mercato estival.