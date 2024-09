Mercato - PSG : Le gros transfert de l’été fait encore parler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a déboursé pas moins de 70M€ cet été pour recruter João Neves en provenance du Benfica Lisbonne, et le jeune milieu de terrain portugais est déjà en train de s'imposer comme un élément indiscutable du onze de Luis Enrique. D'ailleurs, son compatriote Nuno Mendes s'est une nouvelle fois prononcé sur cette grosse recrue de l'été au PSG.

Le PSG n'a pas fait d'immense folie au cours de ce mercato estival 2024, et la plus grosse dépense de l'été concerne João Neves (19 ans), qui a signé en provenance du Benfica Lisbonne pour 70M€ (bonus compris). Un investissement prometteur puisque le jeune milieu de terrain affiche déjà des statistiques impressionnantes en Ligue 1 (4 passes décisives en 3 matchs), et son arrivée au PSG fait encore beaucoup parler.

Nuno Mendes ravi pour Neves

Tombeur de l'Ecosse dimanche soir en Ligue des Nations (2-1), le Portugal compte dans ses rangs plusieurs éléments du PSG, et notamment Nuno Mendes. Interrogé en zone mixte après le match, le latéral gauche lusitanien s'est enflammé pour la signature de son compatriote João Neves au PSG : « Il nous a été d'une grande aide, il a apporté une bonne contribution à l'équipe et c'est bien pour nous », indique Mendes.

Le PSG a raté Leão

La communauté portugaise du PSG aurait même pu être encore plus conséquente avec un vif intérêt du club cet été pour Rafael Leão, mais ce dernier est finalement resté au Milan AC. Nuno Mendes aurait pourtant beaucoup apprécié sa compagnie au PSG : « C'est un ami, j'aime beaucoup jouer avec lui, c'est un grand joueur », a-t-il également lâché dimanche soir au sujet de Leão.