Mercato - PSG : Le gros coup Zinédine Zidane se précise pour le Qatar !

Publié le 7 avril 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Le PSG aurait bien entamé des discussions avec Zinédine Zidane dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino. Le technicien français ne fermerait pas la porte à une arrivée à Paris, même si cela pourrait écorner son image à Marseille, sa ville natale.

Une nouvelle révolution pourrait éclater à Paris. Elle concerne le PSG, éliminé encore une fois prématurément en Ligue des champions. Cette défaite en huitième de finale de Ligue des champions pourrait entraîner de grands changements en interne à la fin de la saison. Un temps menacé, Nasser Al-Khelaïfi devrait finalement conserver la présidence du club. Par contre pour Leonardo, la sentence pourrait tomber. Cible de critiques au sein de l'équipe, le directeur sportif brésilien pourrait être remercié, tout comme Mauricio Pochettino. Lié au PSG jusqu'en 2023, le technicien argentin a assuré qu'aucune décision n'a encore été prise. « Pour le moment, on n'a pas parlé du futur. Il me reste un an de contrat, mais c'est important d'analyser avant de prendre la décision. Bien sur, on respectera la décision du club dans le futur et il se passera ce qui se passera » confiait-il au micro de Prime Vidéo dimanche dernier. Mais son cas est discuté en interne depuis plusieurs mois selon les informations exclusives du 10Sport.com. Loin de faire l'unanimité, en raison des prestations décevantes de son équipe depuis le début de la saison, Pochettino a de grandes chances de quitter son poste à la fin de cet exercice. Les responsables du PSG, basés au Qatar, ont commencé à se pencher sur sa succession.

Une arrivée au PSG ? « Il y réfléchit »

A en croire la presse étrangère, Antonio Conte ou encore Simone Inzaghi seraient très appréciés au sein du PSG. Mais comme révélé par le 10Sport.com, la véritable priorité des décideurs parisiens est Zinédine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, l'ancien numéro 10 profite de son année sabbatique, mais pourrait vite reprendre du service. Comme indiqué par Daniel Riolo, le club parisien a lancé les premiers contacts dans ce dossier. Et Zinédine Zidane ne resterait pas insensible à cet intérêt. « Il y réfléchit. Ils lui ont demandé. Les discussions, elles existent » a confié le chroniqueur dans un entretien accordé à Canal-Supporters . Natif de Marseille, le technicien craint l'impact que cela pourrait avoir sur son image.« Zidane c'est un pro. Si il vient au PSG, il fera tout à fond. Il réfléchit à son impact en terme d'image. Qu'est ce que ça fait "moi enfant de Marseille d'aller à Paris". Tout ça, ça le préoccupe. Savoir aussi l'équipe qu'il aura, comment on travaille au PSG, les problèmes que l'on entend. Mais c'est sûr, il y réfléchit » a-t-il poursuivi. Son conseiller historique Alain Migliaccio fait le forcing pour qu'il rejoigne Paris la saison prochaine. Un choix validé par Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. « Ce sera bien pour le PSG. Zidane sera sélectionneur un jour, mais quand, je ne sais pas » lâchait le responsable dans un entretien à Ouest-France .

Les portes de l'équipe de France se ferment pour Zidane