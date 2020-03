Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Aouar totalement relancé... par le Real Madrid ?

Publié le 1 mars 2020 à 22h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, de Manchester City et de la Juventus, Houssem Aouar aurait également tapé dans l’œil du Real Madrid.

Après Tanguy Ndombele et Ferland Mendy l’été dernier, l’Olympique Lyonnais pourrait perdre un autre cadre à la fin de la saison. Nous vous révélions en janvier dernier que le Paris Saint-Germain a coché le nom d’Houssem Aouar, qui pourrait disposer d’un bon de sortie de la part de l’OL. Le PSG n’est toutefois pas seul sur ce coup ! Ces dernières semaines l’intérêt de la Juventus et de Manchester City semble s’être concrétiser et la tâche ne devrait s’arranger en faveur des Parisiens...

Le Real Madrid en pincerait également pour Aouar