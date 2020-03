Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aouar affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 1 mars 2020 à 13h45 par A.M.

Invité à commenter son avenir, Houssem Aouar assure qu’il aimerait remporter un titre avec l’Olympique Lyonnais avant de partir.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le PSG fait d’Houssem Aouar sa priorité pour l’été prochain. Il faut dire que le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est très apprécié par Nasser Al-Khalaïfi. Mais il faudra faire avec la concurrence de la Juventus également très intéressée par Houssem Aouar. Ce dernier assure toutefois qu’il aimerait remporter un titre avec l’OL avant de partir.

«J’ai à cœur de remporter un titre avec l’OL»