Mercato - PSG : Le dernier coup de Leonardo est déjà validé !

Publié le 12 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG vient de boucler le recrutement d’Alessandro Florenzi, Fabio Capello estime que Leonardo a réalise une belle affaire avec le latéral droit italien.

C’est officiel depuis vendredi : Alessandro Florenzi, latéral droit italien de 29 ans, a été recruté par le PSG en provenance de l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Amené à succéder à Thomas Meunier sur le flanc droit de la défense parisienne, Florenzi aura donc un rôle capital à jouer dans les mois à venir au PSG. Mais Leonardo a-t-il réalisé une belle affaire avec un joueur qui n’était plus désiré par l’AS Rome ?

« Une bonne pioche »