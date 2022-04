Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé est encore confirmé !

Publié le 24 avril 2022 à 1h15 par Dan Marciano

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé se dirige vers un départ du PSG. Ce ne serait plus qu'une question de temps avant qu'il ne rejoigne le Real Madrid.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, rien n'est fait dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur de 23 ans n'a pas encore décidé de rejoindre le Real Madrid et souhaite en savoir plus sur le projet parisien. Mais en Espagne, l'arrivée du champion du monde en Liga serait considérée comme actée. Journaliste pour El Mundo , Abraham Romero est certain que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid à la fin de cette saison.

La presse espagnole confirme le départ de Mbappé