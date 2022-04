Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un message fracassant envoyé par le clan Mbappé au Real Madrid ?

Publié le 23 avril 2022 à 21h15 par Dan Marciano

Sur les réseaux sociaux, le frère de Kylian Mbappé a annoncé qu'il se trouvait à Doha. Pour la presse espagnole, cette publication serait un moyen de faire pression sur le Real Madrid, afin qu'il améliore son offre pour le joueur du PSG.

Il y a quelques jours, Ethan Mbappé a annoncé sa présence à Doha sur sa story Instagram . Accompagné de sa mère au Qatar, il a peut-être, sans le vouloir, générer énormément de rumeurs sur l'avenir de son frère. Selon certains médias, les proches de Kylian Mbappé ont fait le voyage pour négocier avec les dirigeants du PSG. Mais selon la presse espagnole, cette story peut-être aussi perçu comme un moyen de mettre la pression sur le Real Madrid.

Un coup de pression envoyé par le clan Mbappé ?