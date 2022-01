Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a tout changé pour son avenir !

Publié le 25 janvier 2022 à 17h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait refusé de rejoindre le Real Madrid cet hiver notamment en raison de la positon de sa famille.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Lié au PSG jusqu’en juin prochain, le joueur refuse de s’exprimer publiquement sur son avenir et sur sa décision. Mais en coulisses, le champion du monde 2018 prépare son départ à la fin de la saison. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 6 janvier dernier, Kylian Mbappé a déjà trouvé un accord de principe avec le Real Madrid, qui reste serein malgré les négociations entre l’entourage du joueur et le PSG.

Mbappé aurait entendu les conseils de ses parents