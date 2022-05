Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Dembélé sort du silence pour le PSG !

Publié le 26 mai 2022 à 15h15 par Bernard Colas

Ce jeudi, le quotidien AS a annoncé qu’Ousmane Dembélé avait indiqué au FC Barcelone qu’il ne prolongerait pas, afin de s’engager en faveur du PSG. Une information démentie par l’entourage du joueur.

Ousmane Dembélé au PSG, c’est imminent ? D’après AS , l’arrivée de l’international français dans la capitale n’est plus qu’une question de temps puisque le joueur aurait informé le FC Barcelone qu’il ne renouvellerait pas son bail prenant fin le 30 juin. À en croire le quotidien espagnol, Ousmane Dembélé souhaite rejoindre Kylian Mbappé au PSG et aurait déjà mis en location sa maison, preuve de la fin de son aventure catalane. Cependant, l’entourage du joueur a tenu à mettre les choses au clair.

Le clan Dembélé nie les informations du quotidien AS

Bien que son départ soit très probable, Ousmane Dembélé n’aurait encore rien dit au FC Barcelone. « Dembélé n'a rien communiqué à l’encadrement », affirme l’entourage de l’attaquant à Mundo Deportivo , précisant par ailleurs que « ce n'est pas sa maison qui est montrée », en réponse à certaines photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Selon MD , le Barça a prévu une dernière réunion cette semaine avec l’agent du joueur, et celle-ci pourrait se tenir dès vendredi au retour de la tournée en Australie.