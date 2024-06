Mercato - PSG : Le boss du Real Madrid donne sa réponse pour Mbappé

Hugo Chirossel

Samedi soir, le Real Madrid a remporté la 15e Ligue des champions de son histoire en s’imposant face au Borussia Dortmund à Wembley (0-2). Désormais, les Merengue vont pouvoir se préparer à accueillir Kylian Mbappé. Interrogé à ce sujet, Florentino Pérez n’a pas voulu confirmer l’arrivée du capitaine de l’équipe de France.

Chaque chose en son temps. En s’imposant face au Borussia Dortmund samedi soir (0-2), le Real Madrid a remporté la 15e Ligue des champions de son histoire, mais les Merengue pensent déjà à la suite. « C'est le point de départ pour gagner la 16ème, c'est l'histoire de Madrid », a déclaré Florentino Pérez. Le président du Real Madrid n’a en revanche pas voulu confirmer si cela se ferait avec ou sans Kylian Mbappé.

« Je ne parle que des joueurs de notre équipe »

« Aujourd'hui, c'est le moment de féliciter tous les joueurs de notre équipe, pas de parler de ceux des autres équipes », a répondu Florentino Pérez quand il a été interrogé sur l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG, dans des propos relayés par AS . « Vous pourrez me poser la question autant de fois que vous le souhaitez mais je ne parle que des joueurs de notre équipe . »

« Actuellement, Kylian Mbappé n'est pas un joueur du Real Madrid »