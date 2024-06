 Mercato : Le PSG fait-il le bon choix pour le remplaçant de Mbappé ?

La rédaction

Le chapitre Kylian Mbappé a trouvé son épilogue en mai pour le PSG. Et à présent, le directoire parisien lui cherche sans relâche un successeur pour la et les saisons à venir au Paris Saint-Germain. Il semble que Khvicha Kvaratskhelia soit l’heureux élu à l’instant T et le club de la capitale serait prêt à casser sa tirelire pour s’offrir l’ailier de 23 ans du Napoli. Est-ce la bonne décision selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé a mis un terme à son aventure de sept saisons passées au PSG. Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale avec ses 256 buts va s’envoler vers le Real Madrid cet été. Et du côté du Paris Saint-Germain, l’heure est au fait de dénicher un voire plusieurs joueurs pour combler le vide que Mbappé va laisser au PSG.

Khvicha Kvaratskhelia dit oui au PSG, ça coince avec le Napoli

Bernardo Silva pourrait-il débarquer au PSG après les tentatives vaines des dirigeants en 2022 et 2023 ? Pas vraiment selon Dominque Séverac. « Bernardo Silva ? A priori, non. Au fil des semaines, la liste des souhaits s'est affinée entre les deux Luis (Enrique et Campos). Le renfort d'un ailier droit n'est plus de mise. Paris cherche avant tout un ailier gauche et la priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia, qui évolue à Naples ». a assuré le journaliste du Parisien lors d’une session de questions réponses avec les internautes du quotidien de la capitale lundi. La priorité parisienne est donc Khvicha Kvaratskhelia qui aurait déjà donné son aval au PSG pour venir pendant le mercato d’après la Gazzetta dello Sport. L’offre de 110M€ proposée par le Paris Saint-Germain ne serait pas suffisante aux yeux du Napoli qui réclamerait 150M€ afin de laisser filer l’international géorgien de 23 ans d’après le Corriere dello Sport.

Entretien à Monaco pour Khvicha Kvaratskhelia