Mercato : Le PSG va mettre Barcola en grand danger

Bien décidé à renforcer son secteur offensif cet été, le PSG semble avoir fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Un accord aurait même été trouvé entre les deux parties, bien qu'il faille encore convaincre Naples de lâcher son joueur. Quoi qu'il en soit, s'il signe au PSG, le Géorgien sera un concurrence de poids pour Bradley Barcola la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait s'activer pour renforcer son secteur offensif. C'est ainsi que Khvicha Kvaratskhelia est la grande priorité de Luis Enrique. D'ailleurs, un accord contractuel aurait été trouvé entre les deux parties, ce qui pourrait rapprocher le Géorgien de Paris. Pour Florent Gautreau, l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia pourrait challenger Bradley Barcola.

«Barcola va être challengé»

« Moi ce qui m’intéresse, c’est son positionnement. Par rapport à Barcola, évidemment que tout le monde va être challengé », explique-t-il au micro de l' After Foot avant de détailler son avis.

«Kvaratskhelia, ils ne compteront pas que sur lui»