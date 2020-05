Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a pris une décision radicale pour Dayot Upamecano !

Publié le 11 mai 2020 à 17h15 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat à Leipzig, Dayot Upamecano est l’un des joueurs les plus courtisés actuellement. Toutefois, pas sûr que l’avenir du Français s’écrive du côté de Barcelone.

Depuis 2017, Dayot Upamecano impressionne au sein de la défense centrale de Leipzig. Toutefois, l’aventure pourrait prochainement prendre fin. En effet, le Français n’a plus qu’un an de contrat avec le club allemand et la porte serait visiblement ouverte pour un départ. De quoi intéresser les plus grands clubs européens à l’instar du PSG, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich. Une bataille XXL s’annoncerait donc pour Upamecano, qui pourrait faire ses valises contre un chèque de 40M€. Un montant qui serait toutefois trop élevé aux yeux du FC Barcelone…

Le Barça se retire