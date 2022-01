Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Layvin Kurzawa envoie une réponse claire à Leonardo !

Publié le 26 janvier 2022 à 16h45 par Th.B.

Bien que Newcastle semble avoir démarché Layvin Kurzawa et ses agents cet hiver, alors que Leonardo attendrait son départ, le latéral gauche du PSG n’aurait pas l’intention de quitter Paris pour une raison bien précise. Explications.

Et si Layvin Kurzawa mettait à mal une grosse opération de Leonardo ? D’ici la clôture du mercato hivernal, le directeur sportif du PSG aimerait boucler un cinquième départ afin d’avoir la marge salariale suffisante pour accueillir Tanguy Ndombele. D’après L’Équipe, le dossier qui a le plus de chances d’aboutir serait celui de Kurzawa qui disposerait de quelques opportunités. Néanmoins, la position du latéral gauche français qui est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024 pourrait chambouler les plans de Leonardo.

Kurzawa n’aurait pas donné suite à l’approche de Newcastle et refuserait de quitter Paris !