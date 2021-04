Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Julian Draxler serait déjà tracé !

Publié le 7 avril 2021 à 15h30 par T.M.

Après longtemps avoir voulu se débarrasser de Julian Draxler, le PSG envisageait finalement de le prolonger. Le départ de l’Allemand pourrait donc être repoussé à plus tard, même si cela ne serait visiblement pas la tendance actuelle .

Recruté par le PSG qui avait de grands espoirs en lui, Julian Draxler n’a jamais confirmé. Malgré de nombreuses occasions de briller et de rares éclairs de génie, l’Allemand a enchainé les déceptions. Face à cela, le club de la capitale a longtemps cherché à se débarrasser de l’ancien joueur de Wolfsburg, se heurtant toutefois toujours à différents obstacles, que ce soit l’absence de prétendants et la volonté de Draxler de rester au Paris, où il est très épanouit. « Je suis heureux ici, j'aime le club, mes coéquipiers, la ville. L'équipe m'a beaucoup aidé dès le début, puis j'ai appris le français rapidement pour pouvoir communiquer dans la vie de tous les jours. Paris est une ville impressionnante pour moi qui vient d'une petite ville d'Allemagne. C’est une ville où je me sens bien », expliquait d’ailleurs dernièrement le principal intéressé. Et alors que l’heure du départ semblait enfin avoir sonné pour le joueur de 27 ans, étant donné qu’il est en fin de contrat, Leonardo a récemment tout relancé en surprenant tout le monde et ouvrant la porte à une prolongation de Julian Draxler. « On a un peu moins parlé, mais je pense que c'est un joueur très important, on doit clarifier sa situation, les dernières années il a eu moins d'opportunités mais c'est un joueur quand même important pour le club », expliquait alors le directeur sportif du PSG.

Un départ plutôt qu’une prolongation ?