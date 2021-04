Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce rêve de Mauro Icardi qui relance tout pour son avenir !

Publié le 7 avril 2021 à 14h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi serait proche de quitter le PSG à l’intersaison, étant d’une part une vente potentielle de Leonardo et cultivant le rêve de revenir en Italie.

Directeur sportif du PSG, Leonardo souhaiterait boucler le transfert définitif de Moise Kean. En raison de la crise financière liée au Covid-19, le dirigeant parisien pourrait bien être contraint de dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino afin d’être en mesure de mener à bien cette opération, Everton pouvant réclamer une belle indemnité de transfert pour l’international italien. Leonardo pourrait alors vendre Mauro Icardi qui dispose d’une belle cote en Italie où il a par le passé évolué à la Sampdoria et surtout à l’Inter. Et l’aventure parisienne de Mauro Icardi pourrait toucher à sa fin, par la volonté du principal intéressé.

Le rêve italien