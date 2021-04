Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Mauro Icardi prend forme !

Publié le 6 avril 2021 à 19h30 par Amadou Diawara mis à jour le 6 avril 2021 à 19h31

Prêté dans un premier temps par l'Inter, Mauro Icardi a été transféré définitivement au PSG lors du dernier mercato estival. Toutefois, l'international argentin pourrait déjà faire ses valises lors de la prochaine fenêtre de transferts. En effet, Mauro Icardi ne manquerait pas de prétendants, et la Juventus se montrerait déjà pressante. Selon la presse italienne, La Vieille Dame devrait même rencontrer le clan Icardi dans les prochains jours. De son côté, le PSG serait ouvert à la possibilité de vendre son numéro 9.

En quête d'un nouveau buteur, Leonardo a obtenu le prêt de Mauro Icardi lors de la saison 2019-2020. Pleinement satisfait par les performances du buteur argentin, le directeur sportif du PSG a décidé de débourser les 50M€ réclamés par l'Inter pour le voir rester définitivement à Paris. En difficulté cette saison, et notamment à cause de pépins physiques à répétition, Mauro Icardi pourrait toutefois faire ses valises beaucoup plus vite que prévu. Malgré son transfert au PSG l'été dernier, l'international argentin pourrait migrer vers d'autres horizons dès la prochaine fenêtre de transferts. Et il ne manquerait pas de pistes pour son avenir, notamment en Serie A italienne.

Rendez-vous imminent entre la Juve et le clan Icardi ?

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, divulguées dans le Qué Golazo Podcast , Mauro Icardi aurait la cote en Italie. Comme l'a indiqué le journaliste de Sky Sport et du Guardian , le numéro 9 du PSG serait suivi de près par la Juventus, l'AS Rome et le Napoli. Et l'intérêt de La Vieille Dame serait particulièrement prononcé. En effet, à en croire les dernières indiscrétions de Tuttosport , les Bianconeri auraient déjà un plan bien précis pour s'offrir Mauro Icardi. Alors que Paulo Dybala sera libre de tout contrat le 30 juin 2022, Andrea Pirlo voudrait négocier un échange avec le PSG cet été pour ne pas voir son numéro 10 partir librement et gratuitement un an plus tard. Et si un chassé-croisé avec Paul Pogba (Manchester United), Ousmane Dembélé (FC Barcelone) ou encore Joao Felix (Atlético de Madrid) seraient également à l'étude, la Juve aurait davantage de chances de réussir un tel coup avec Mauro Icardi. Et le PSG de Mauricio Pochettino pourrait se montrer plus que coopératif. D'autant qu'il s'intéresserait de près à Paulo Dybala.

Icardi jugé transférable par le PSG ?