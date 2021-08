Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Messi est encore validée en Ligue 1 !

Publié le 23 août 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Jonathan Clauss ne cache pas sa joie à l'idée d'affronter La Pulga.

Cet été, le PSG a frappé très fort en recrutant Lionel Messi, dont le contrat au FC Barcelone n'a pas pu être prolongé. La star argentine devrait faire ses débuts officiels dimanche prochain à l'occasion du déplacement à Reims. Un énorme évènement qui va être largement commenté et qui est attendu partout en France. Interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi en France, Jonathan Clauss, joueur du RC Lens, se réjouit de pouvoir rencontrer La Pulga .

«Ça va faire du bien à la Ligue 1, et à la France en général»