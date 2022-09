Foot - Mercato - PSG

PSG : La vérité éclate pour Luis Campos

Publié le 15 septembre 2022 à 05h30 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant quelques jours que les rumeurs s’accumulent à propos de Luis Campos. Arrivé il y a quelques semaines seulement au PSG, le Portugais est annoncé partant, Chelsea étant intéressé à l’idée de s’offrir ses services. Mais voilà que l’avenir de Campos s’écrirait bel et bien à Paris et non du côté de Londres.

Cet été, au PSG, la révolution a démarré en interne avec notamment l’arrivée de Luis Campos à la place de Leonardo. Nommé conseiller sportif, le Portugais s’est vu confier les clés du sportif à Paris, ayant en charge notamment le dernier mercato estival. Après un recrutement rondement mené, Campos a encore du pain sur la planche au PSG. A moins qu’il ne quitte déjà ses fonctions ?

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir de Luis Campos ? https://t.co/YLdgxZIO8n pic.twitter.com/YCHkR3Si1x — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Une grosse offre de Chelsea ?

Et c’est à Chelsea que Luis Campos a été associé. Selon les informations de la presse britannique, les Blues penseraient au Portugais pour le rôle de directeur sportif. D’ailleurs, comme Le Parisien a pu le révéler, Chelsea serait prêt à offrir un salaire annuel de 8M€ à Luis Campos ains qu’une enveloppe mercato de 300M€.

Mission impossible pour les Blues

Le PSG doit-il alors craindre le pire pour Luis Campos ? Le Portugais pourrait-il déjà faire ses valises et quitter le club de la capitale ? Pas sûr. En effet, selon les informations de Ben Jacobs, journaliste pour CBS , une arrivée de Campos à Chelsea serait très compliquée étant donné son contrat actuel avec le PSG. Il n’aurait pas la possibilité de rejoindre un rival européen ou un gros club sans l’autorisation des Parisiens. Et ils ne devraient pas la donner.

La vérité sur Luis Campos

D’ailleurs, comme l’a poursuivi le journaliste, le PSG estimerait que Luis Campos ne quittera pas ses fonctions. De plus, du côté de Chelsea, on a démenti quelconque contact avec l’actuel conseiller sportif parisien. A la recherche d’un directeur sportif, les Blues étudieraient plutôt d’autres options. Et selon les derniers échos, Chelsea pourrait finalement trouver son bonheur à Salzbourg avec Christoph Freund.