Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a torpillé les plans du Real Madrid

Publié le 14 septembre 2022 à 08h30 par Axel Cornic

L’été 2022 a marqué un tournant dans les relations entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, déjà fragilisées par le projet de Super League. Le club madrilène a en effet vu Kylian Mbappé lui passer sous le nez, alors même que son arrivée semblait totalement acquise. Mais l’attaquant n’a pas été le seul pied de nez fait par le PSG au Real Madrid…

C’est un feuilleton qui a animé des longs mois de la saison dernière et qui s’est terminé sur un coup de théâtre. Non, Kylian Mbappé n’a pas rejoint le Real Madrid comme cela était annoncé, puisqu’il a prolongé son contrat avec le PSG fin mai et cela jusqu’en 2025. L’Equipe a récemment révélé qu’il s’agissait en fait d’un contrat jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option.

Mercato - PSG : Icardi, Draxler… La stratégie de Campos https://t.co/HZtQR8uElB pic.twitter.com/m52kcuVjQz — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Le Real Madrid voulait Mbappé et Campos !

D’après les informations du Parisien , Kylian Mbappé ne serait le seul échec du Real Madrid face au PSG. Au printemps dernier, le président Florentino Pérez aurait tenté de s’attacher les services de Luis Campos, déjà passé par le club madrilène de 2012 à 2013 en tant que recruteur.

Sans le Portugais, les chances étaient minces pour la star française

Le dossier Campos semblait vraisemblablement étroitement lié à l’avenir de Kylian Mbappé et Le Parisien révèle ainsi que le Real Madrid avait déjà senti le vent tourner, en apprenant que Luis Campos allait filer au PSG. En perdant le Portugais, le Français n’allait pas tarder à le suivre et donc prolonger avec les Parisiens.

Campos et le Real Madrid vont retravailler ensemble, un jour...