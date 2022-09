Foot - Mercato - PSG

PSG : Le feuilleton Mbappé reprend, le Real Madrid abandonne

Publié le 14 septembre 2022 à 03h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait officiellement prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé ne serait officieusement lié au PSG que jusqu’à l’été 2024 et choisirait de rester ou de partir à ce moment-là. De quoi relancer le feuilleton et à la presse espagnole d’interroger Carlo Ancelotti à ce sujet. L’entraîneur du Real Madrid a décidé d’abandonner.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé se présentait sur la pelouse du Parc des princes accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi dans le but de dévoiler sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en juin 2025.

Mbappé ne serait lié que jusqu’en juin 2024 au PSG

Cependant, il semblerait qu’une sorte de gentlemen agreement ait été passé entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé au sujet de la durée de son contrat. À en croire les informations divulguées par L’Équipe , Mbappé n’aurait prolongé son bail que jusqu’en juin 2024 et la dernière saison ne serait en réalité qu’une option « à la discrétion de Kylian Mbappé » d’après les sources du quotidien sportif. Il pourrait alors à l’approche de l’été 2024 choisir de poursuivre son aventure au PSG ou bien d’aller voir ailleurs.

Mercato : En attendant Luis Campos, ils sont aussi passés par le PSG et Chelsea https://t.co/cri2huG1xH pic.twitter.com/rtAu3G19nl — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Interrogé sur le feuilleton Mbappé, Ancelotti « abandonne »