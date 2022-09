Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos prêt à prendre un énorme risque sur le mercato ?

Publié le 14 septembre 2022 à 01h00 par Thibault Morlain

Bien que le marché des transferts a refermé ses portes, Luis Campos a encore du pain sur la planche au PSG. En effet, après le recrutement, le conseiller sportif parisien va désormais devoir se pencher sur les prolongations de certains joueurs. Et ils sont nombreux à être concernés par cette possibilité, à l’instar notamment de Sergio Ramos.

Place désormais aux prolongations au PSG ! Et Luis Campos a de gros dossiers à gérer. Comme l’a révélé L’Equipe , plusieurs cadres de Christophe Galtier devraient faire l’objet de discussions dans les semaines à venir en vue de signer un nouveau contrat. Sont concernés notamment Marco Verratti, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Lionel Messi. Sergio Ramos, sous contrat jusqu’en 2023, sera aussi un sujet.

Transferts - PSG : Al-Khelaïfi, 80M€… Toute la vérité sur le mercato de Skriniar https://t.co/Dxj8lhgSyZ pic.twitter.com/7oTMCPzN8M — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Deux ans de plus ?

Selon les informations du quotidien sportif, Sergio Ramos pourrait continuer encore un petit moment au PSG. Arrivé en 2021 en provenance du Real Madrid, l’Espagnol est sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais voilà qu’une prolongation jusqu’en 2025 pourrait lui être proposée prochainement.

Un pari avec Ramos ?

Après une dernière saison minée par les blessures, Sergio Ramos est bien revenu lors de cet exercice, montrant à quel point il était important dans le schéma de Christophe Galtier. Pour autant, malgré cela, offrir un nouveau contrat de deux ans à Ramos pourrait être un énorme risque. En effet, le poids des années va peser de plus en plus sur l’ancien du Real Madrid. En 2025, il aura alors 38 ans. De plus, il y aura toujours la menace des blessures. Affaire à suivre…