Mercato - PSG : La sensation de l’été enterre son transfert !

Les routes du PSG et du FC Barcelone se sont croisées à plusieurs reprises sur le marché des transferts et ce fut a priori une nouvelle fois le cas cet été pour le dossier Nico Williams (22 ans). Cependant, la pépite espagnole qui a enflammé l’Euro a tranché pour son avenir et une continuité à l’Athletic Bilbao.

Nico Williams (22 ans) a mis le feu aux pelouses allemandes pendant l’Euro (14 juin-14 juillet). L’ailier de La Roja même inscrit un but en finale contre l’Angleterre et a donc soulevé le premier trophée majeur de sa carrière. L’attaquant de l’Athletic Bilbao a forcément été l’une des grosses attractions de la première partie du mercato estival et comme The Athletic le révélait dernièrement, les dirigeants du PSG auraient coché son nom dans leur short-list dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé.

Mbappé - PSG : L’incroyable tentative en coulisses pour son successeur ! https://t.co/Y7FNj5U0e8 pic.twitter.com/KAKcV8SreG — le10sport (@le10sport) August 6, 2024

Le PSG et le Barça se sont battus pour Nico Williams

Toutefois, le PSG n’était pas seul cador européen à figurer dans la course à la signature de Nico Williams. Arsenal et surtout le FC Barcelone se seraient penchés sur le dossier Williams. La presse ibérique assurait d’ailleurs dernièrement que le recrutement de l’international espagnol avait été qualifié de priorité dans les bureaux des dirigeants du Barça. Des joueurs du club culé comme Lamine Yamal et Pedri ont ouvertement ouvert la porte à l’arrivée de leur compatriote et coéquipier dans La Roja.

«Je suis de retour et j'ai hâte de commencer cette saison»

Pour autant, Nico Williams va échapper à tout le monde. Que ce soit le PSG ou le FC Barcelone, la sensation estivale de l’Euro a pris la décision de poursuivre son aventure à l’Athletic Bilbao où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2027. « J'ai hâte de commencer. Je suis de retour et j'ai hâte de commencer cette saison. Vamos Athletic ». a confié Nico Williams à son retour à l'entraînement à l'Athletic et dans une vidéo partagée sur X par le journaliste Fabrizio Romano.