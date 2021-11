Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination d'Haaland déjà connue ?

Publié le 18 novembre 2021 à 0h45 par La rédaction

Au cours de l’émission El Chiringuito, certains éléments importants ont été livrés au sujet du dossier Haaland. Analyse.

Selon les informations de l’émission espagnole El Chiringuito , la direction du Real Madrid aurait récemment acquis la conviction qu’elle ne parviendrait pas à signer Erling Haaland et que ce dernier allait rejoindre la Premier League, entre Manchester United et Manchester City.

Si effectivement le Real a acquis cette conviction…

Que faut-il en penser ? Si cette information est exacte, alors il apparaît clair qu’Erling Haaland échappera au Real Madrid mais aussi au PSG. Car la direction merengue travaille suffisamment sur le dossier Haaland depuis plusieurs mois pour en connaître les enjeux et les évolutions. Et si au sein de l’état-major madrilène, on a acquis la conviction qu’Haaland avait tranché en faveur de la Premier League, c’est que l’on dispose de suffisamment d’éléments solides pour le conclure.