Mercato - PSG : Leonardo a un train de retard pour ce successeur annoncé de Mbappé !

Publié le 17 novembre 2021 à 23h15 par La rédaction

En fin de contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé sèmerait toujours le trouble sur son avenir au PSG. Leonardo suivrait alors plusieurs attaquants dont Dusan Vlahovic. Pour autant, le Serbe serait déjà en discussions avancées avec un géant européen.

Leonardo pourrait bien se retrouver face à un énorme chantier à l'issue de la saison. Kylian Mbappé est dans la dernière année de son contrat et refuserait toujours de prolonger avec le PSG. Le Français pourrait alors quitter librement Paris en juin 2022. Par conséquent, Leonardo s'activerait déjà en coulisses afin de remplacer Kylian Mbappé en cas de départ. Comme révélé par le 10sport.com, Robert Lewandowski et Erling Haaland sont les deux priorités du PSG pour palier le possible départ de sa star. Néanmoins, Leonardo étudierait également la piste menant à Dusan Vlahovic, étincelant avec la Fiorentina. Mais un concurrent de taille aurait pris de l'avance dans le recrutement du Serbe...

La Juve négocie déjà avec Vlahovic