Mercato - PSG : Leonardo réactive un gros dossier en Ligue 1 !

Publié le 17 novembre 2021 à 22h15 par A.D.

Pour renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo voudrait miser sur Aurelien Tchouameni. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à la Juventus, au Milan AC, à l'Inter, à Manchester United et à Liverpool pour le crack de l'AS Monaco.

Très en vue du côté de l'AS Monaco, Aurelien Tchouameni a tapé dans l'oeil de Didier Deschamps. En effet, le patron de l'équipe de France a offert ses premières sélections en Bleu au milieu de terrain de 21 ans. En plus de Didier Deschamps, Leonardo serait également tombé sous le charme d'Aurelien Tchouameni. Et le directeur sportif du PSG serait soumis à une lourde concurrence pour le crack monégasque.

Le PSG au coeur d'un combat de titans pour Tchouameni ?