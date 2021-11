Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola a posé une grande condition pour le transfert de Pogba !

Publié le 17 novembre 2021 à 20h45 par Th.B.

Agent de Paul Pogba, Mino Raiola travaillerait en coulisse avec les dirigeants de Manchester United pour un transfert de Paul Pogba au mois de janvier alors que le PSG resterait sur les rangs.

Représentant de Paul Pogba, Mino Raiola bougerait déjà ses pions en coulisse afin de trouver le meilleur deal possible à Paul Pogba, le contrat du champion du monde prenant fin en juin prochain à Manchester United. Par le passé, il a souvent été question d’un départ de Pogba, que ce soit en 2019 lorsque le principal intéressé a fait part de sa volonté de se lancer un nouveau challenge après trois saisons passées à Manchester United ou en décembre 2020 lorsque Raiola assurait que l’histoire entre Paul Pogba et Manchester United était « terminée » . Mais à présent, comme L’Équipe l’a dernièrement dévoilé, le désir de Paul Pogba est de prolonger son contrat à Manchester United et de devenir le joueur le mieux payé de Premier League. En parallèle, Leonardo et les dirigeants du PSG seraient prêts à lui offrir un pont d’or, à savoir un salaire hebdomadaire de 600 000€ d’après The Independent.

« Une certaine liste d'exigences en ce qui concerne le transfert potentiel de Pogba en janvier »