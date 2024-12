Mercato - PSG : La presse italienne annonce un gros coup dur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG va chercher à se séparer de certains de ses indésirables cet hiver. Milan Skriniar fait notamment partie des joueurs concernés, et se rapproche de la sortie un Paris. Et si Galatasaray semblait très intéressé à l’idée de s’attacher les services du Slovaque, le club turc aurait trouvé une autre piste.

Le mercato hivernal risque d’être animé du côté du PSG. Et pour cause, en cas de départ au sein de l’effectif, le club de la capitale va chercher des renforts. Si en attaque, Randal Kolo Muani est concerné par un départ en janvier, au niveau défensif, c’est Milan Skriniar qui devrait plier bagages.

Le PSG prépare un gros coup à 50M€ ! Matheus Cunha pourrait bien renforcer l’attaque parisienne cet hiver. 🔥

➡️ https://t.co/rZso98pIfB pic.twitter.com/jxLMEFkjCc — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

Skriniar vers Galatasaray ?

Arrivé en 2023 à Paris, l’international Slovaque n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives pour le numéro 37 qui par ailleurs, souhaite être fixé avant la reprise (le 2 janvier) concernant son avenir. Récemment, plusieurs médias ont révélé un fort intérêt de Galatasaray à l’égard de Milan Skriniar, plus proche que jamais d’un départ du PSG.

Le club turc a ciblé Van Djik

Cependant, il se pourrait également que le club stambouliote décide de se positionner sur une autre piste. En effet, à en croire les dernières révélations de TuttoMercatoWeb, Galatasaray aurait coché le nom de Virgil Van Djik, qui pour rappel, voit son contrat avec Liverpool expirer à l’issue de cette saison. Affaire à suivre...