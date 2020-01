Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de ce crack italien ciblé par Leonardo !

Publié le 4 janvier 2020 à 23h15 par J.-G.D.

Interrogé sur son avenir avec la Fiorentina, Federico Chiesa, dans le viseur du PSG, dévoile ses discussions avec sa direction.

Toujours à l’affût concernant le marché italien, Leonardo serait notamment sur les traces d’un attaquant transalpin. Le directeur sportif du PSG apprécierait le profil de Federico Chiesa, dont le contrat avec la Fiorentina expire en juin 2022. La Juventus tenterait de contrecarrer les plans des Parisiens pour le jeune buteur (22 ans). Les Toscans seraient donc en pourparlers avec leur avant-centre dans le cadre d’une prolongation. Dans un entretien accordé sur le site officiel de La Viola , Chiesa admet discuter avec son président, Rocco Commisso, et son directeur sportif, Daniele Pradè.

« J'ai beaucoup parlé au Président. Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour la Fiorentina »