Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Tuchel sur Agüero !

Publié le 2 avril 2021 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero ne défendra plus les couleurs de Manchester City la saison prochaine. Alors qu'il serait à la lutte avec le PSG et le FC Barcelone pour l'Argentin, Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, s'est livré sur ce dossier.

Sergio Agüero va quitter Manchester City. Comme l'ont annoncé les Citizens ce lundi soir, El Kun ne sera pas prolongé et quittera le club emmené par Pep Guardiola librement et gratuitement le 30 juin. Pour le récupérer, le PSG, le FC Barcelone et Chelsea seraient à la lutte. Présent en conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a été interrogé sur le dossier Agüero. Après avoir botté en touche pour Erling Haaland, l'entraineur des Blues en a fait de même pour l'international argentin, profitant tout de même de l'occasion pour faire l'éloge du joueur.

«Sergio Agüero est un joueur de classe mondiale»