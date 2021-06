Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision de Sergio Ramos influencée par... Ancelotti ?

Publié le 9 juin 2021 à 14h45 par A.D.

Alors que Sergio Ramos sera libre de tout contrat le 30 juin, Leonardo voudrait le recruter librement et gratuitement cet été. Satisfait par le retour de Carlo Ancelotti, le capitaine du Real Madrid compterait snober le directeur sportif du PSG pour rester dans son club.

Leonardo voudrait profiter de la situation contractuelle de Sergio Ramos pour l'attirer vers le PSG cet été. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine du Real Madrid peut être recruté librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas. Et alors qu'il lui reste moins d'un moins d'engagement avec le club merengue, Sergio Ramos devrait rempiler pour rester avec Carlo Ancelotti.

Sergio Ramos bientôt prolongé grâce à Carlo Ancelotti ?