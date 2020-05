Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait fait une annonce fracassante en interne !

Publié le 25 mai 2020 à 11h45 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé, pour ce qui est de l’attaquant du PSG, tout serait pourtant très clair. Explications.

En 2017, Kylian Mbappé a fait le choix de rejoindre le PSG, mais le Real Madrid n’était pas très loin dans l’histoire. Et cela serait encore et toujours le cas. En effet, du côté de la Casa Blanca, Florentino Pérez et Zinedine Zidane rêvent de voir le Français sous la tunique merengue et leur intérêt n’est désormais plus un secret. Alors que cela sera très compliqué de réaliser une opération XXL cet été en raison du contexte actuel lié au coronavirus, le Real Madrid devrait passer à l’attaque à l’été 2021 afin de faire plier le PSG et parvenir à un accord pour Mbappé. Le joueur de 21 ans qui serait d’ailleurs décidé à filer du côté du Bernabeu.

Mbappé voit son avenir à Madrid