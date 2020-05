Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappe... Une tendance claire se dégage !

Publié le 25 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que les contrats de Neymar et Kylian Mbappé courent jusqu'en juin 2022, Julien Maynard confirme que les prochains mois seront décisifs pour l'avenir des deux stars du PSG.

La situation autour de Kylian Mbappé et Neymar risque de se tendre dans les semaines à venir. Et pour cause, si un transfert semble impossible cet été compte tenu de la crise du Covid-19 qui a largement impacté les finances des clubs européens, à moyen terme, la menace est loin d'être écartée pour le PSG. En effet, le contrat des deux stars du club de la capitale prend fin en juin 2022 et s'ils ne prolongent pas, le club parisien risque de se retrouver dans une situation bien délicate durant l'été 2021. Julien Maynard fait le point sur la situation.

«J’ai du mal à imaginer qu’un club comme le PSG puisse les laisser partir libre»