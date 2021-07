Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a déjà tout prévu !

Publié le 31 juillet 2021 à 7h45 par A.C.

A moins d’un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble avoir pris une décision sur son avenir.

C’est le gros dossier du moment au Paris Saint-Germain. Star de l’équipe, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de réponse à Leonardo concernant une prolongation et se rapproche donc dangereusement d’un départ à la fin de son contrat. Cela alimenterait d’ailleurs des tensions en interne. A en croire les informations de L’Équipe , le clan Mbappé aurait été contrarié par la communication du PSG, qui a récemment publié une interview croisée avec Neymar, dans laquelle le Français annonçait vouloir remporter la Ligue des Champions dans le club de la capitale. Un timing pas vraiment bien choisi...

Mbappé attend avec impatience le 1er janvier