Mercato - Real Madrid : Tuchel met le feu à un dossier chaud d'Ancelotti !

Publié le 31 juillet 2021 à 7h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid a perdu sa charnière sur ce mercato estival, Florentino Pérez devrait tenter de trouver des remplaçants. Si la piste Jules Koundé fut évoquée ces derniers temps, c’est bien Chelsea qui pousserait pour récupérer le Français en devançant le Real Madrid.

Les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane ont acté une fin de cycle au Real Madrid cet été. Un renouveau est donc attendu de la part des supporters madrilènes, et pour cela, Florentino Pérez devrait s’activer pour renforcer l’effectif du Real Madrid. Une des missions des dirigeants madrilènes sera de trouver les successeurs en défense centrale de Sergio Ramos et Raphaël Varane. La piste Jules Koundé a donc été évoquée récemment du côté du Real Madrid, mais pour le moment, la tendance ne serait clairement pas en faveur de Florentino Pérez dans le dossier.

Un accord devait être conclu par Chelsea