Mercato - Real Madrid : À Madrid, Raphaël Varane est déjà regretté…

Publié le 31 juillet 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant tout traversé au Real Madrid avec Raphaël Varane qui s’en est allé du côté de Manchester United, Karim Benzema lui a fait ses adieux par le biais de son compte Instagram.

Arrivé en 2011 où il s’est imposé au fil du temps comme un élément indéboulonnable de la charnière centrale du Real Madrid aux côtés de Sergio Ramos, Raphaël Varane a imité son ancien capitaine parti pour le PSG en quittant à son tour la Casa Blanca . En effet, mardi, Manchester United a annoncé le transfert du champion du monde tricolore où il évoluera pour les quatre prochaines saisons avec une autre en option selon The Athletic s’il honore son nouvel engagement jusqu’à son terme. À Madrid, Raphaël Varane a laissé une trace et particulièrement dans le vestiaire chez son compatriote Karim Benzema.

Varane « manque » déjà à Benzema