Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie de Kimpembe sur le départ de Thiago Silva !

Publié le 4 septembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Le départ de Thiago Silva après huit saisons au PSG ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire parisien, à l’image de Presnel Kimpembe, qui le considère comme une énorme perte.

Arrivé en 2012 en provenance de l’AC Milan avec le statut de recrue phare, Thiago Silva aura laissé une trace indélébile dans la mémoire des joueurs et des supporters du PSG. Après huit ans de haut et de bas, l’emblématique capitaine parisien ne s’est pas vu offrir de prolongation de contrat par Leonardo, malgré la volonté de plusieurs membres en interne et dans le vestiaire. A 35 ans, le défenseur brésilien s’est ainsi offert un ultime challenge du côté de Chelsea. Aligné à ses côtés en défense, Presnel Kimpembe est revenu sur le départ de son capitaine.

« C’était l’un de mes modèles »